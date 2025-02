Comença la cimera de Patriotes, el primer acte d'Abascal al capdavant del partit que reuneix socis com Orban o Le Pen

MADRID 8 febr. (EUROPA PRESS) -

La cimera del partit europeu Patriotes ha començat aquest dissabte davant de 2.000 afiliats i simpatitzants de Vox i assistents de diverses nacionalitats que hi han acudit per emparar Santiago Abascal en el seu primer acte com a president de la formació europea al crit de "visca l'Espanya dels patriotes".

Es tracta del primer gran acte polític del conglomerat de partits que formen part del grup homònim al Parlament Europeu, i en el qual s'han donat cita les cares més conegudes de les formacions que l'integren, com el primer ministre d'Hongria, Viktor Orban; la líder d'Agrupació Nacional, Marine Le Pen; i el líder de Liga, Matteo Salvini.

L'acte polític d'aquest dissabte, al qual també han acudit membres de l'executiva de Vox, dirigents i càrrecs regionals i diputats, ve precedit per una reunió de treball dels integrants de Patriotes aquest divendres. La trobada tenia l'objectiu de traçar l'estratègia a seguir per consolidar l'alternativa al consens de populars i socialistes a Brussel·les.

En un comunicat, Patriotes va carregar contra una Unió Europea (UE) que "sembla ancorada en el passat", censurant "les elits de Brussel·les" i els "escàndols de corrupció". A més, va al·ludir a problemàtiques creades, segons ells, per les institucions comunitàries, com la "inseguretat" per la inmmigración il·legal o el "fanatisme climàtic".

La jornada es va tancar amb un sopar privat. Els dirigents van poder escoltar Abascal, que va reivindicar que Patriotes és el futur d'Europa, i una intervenció del president de la fundació conservadora nord-americana Heritage, Kevin Roberts, segons va informar Vox.

L'acte d'aquest dissabte servirà com a "proclamació pública" de la presidència d'Abascal a Patriots. A l'esdeveniment intervindran, entre d'altres, el líder del Partit per la Llibertat austríac, Geert Wilders, a més d'Orban, Le Pen, Salvini i, en últim lloc, Abascal. Està previst que de la cimera surti una declaració.