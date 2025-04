Comença la campanya d'arròs amb una superfície prevista de 21.000 hectàrees i sense sequera

TARRAGONA 30 abr. (EUROPA PRESS) -

La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) ha començat la campanya d'arròs amb la inundació dels camps, en una temporada que preveu tenir una superfície de cultiu de 21.000 hectàrees a Catalunya i que està marcada per l'absència de sequera.

En un comunicat, ha detallat que les cooperatives han començat aquest dimecres a inundar el marge esquerre del riu Ebre, mentre que al marge dret la inundació començarà el divendres 2 de maig.

La superfície de cultiu és "similar a la de l'any passat", tot i que la situació és molt diferent a la del 2023, en què hi va haver una reducció de la dotació pròxima al 50%.

El responsable d'arròs de la FCAC, Jordi Casanova, ha explicat que "aquest any ha estat complicat preparar el terreny per al sembrat perquè les pluges de principis d'any han reduït el temps disponible per treballar el sòl".

"No obstant això, bona part de les parcel·les de sembrat en sec ja estan sembrades i el sembrat en terreny inundat està previst per a mitjans de maig", ha assenyalat.