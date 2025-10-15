Comença a Barcelona la manifestació unitària per "posar fi al genocidi" a Gaza

BARCELONA 15 oct. (EUROPA PRESS) -
La manifestació unitària que pretén "posar fi al genocidi, el colonialisme, l'ocupació i l'apartheid" a Palestina ha començat aquest dimecres cap a les 18 hores davant l'estació de Sants de Barcelona.
Amb el suport de CCOO, UGT, CGT, COS, IAC, Intersindical, Solidaritat Obrera i Co.bas, la marxa preveu recórrer els carrers de Barcelona fins a la seu del consolat d'Israel.
Els manifestants canten proclames com 'Visca visca visca la lluita Palestina' i 'Les terres robades seran recuperades', a més de criticar que no es paralitzi l'enviament d'armes a Israel, un estat "genocida" per a ells.