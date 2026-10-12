Comença a Barcelona una manifestació en suport a Ceuta pel 12 d'octubre

LORENA SOPENA - EUROPA PRESS
BARCELONA 12 oct. (EUROPA PRESS) -
La manifestació 'Catalunya amb Ceuta. Una mateixa Espanya' pel 12 d'octubre ha començat aquest dilluns a migdia en el centre de Barcelona convocada per Unidos por Ceuta, Espanya i Catalans, Cataluña Suma, S'ha Acabat i Impulso Ciudadano.
Darrera de la pancarta de capçalera amb el lema de la marxa hi ha el portaveu d'Unidos por Ceuta Hugo Escarpa, entre altres organitzadors.
Entre els manifestants hi ha membres del PP i de Vox, a més de qui va ser líder de Cs en el Parlament, Carlos Carrizosa.
Els assistents han començat a avançar pel passeig de Gràcia cap a la Gran Via portant banderes d'Espanya i de Ceuta cridant 'España no se vende, España se defiende' i 'España cristiana y no musulmana'.
En la manifestació, on també hi ha membres de Núcleo Nacional, se senten a més proclames com 'Pedro Sánchez es un traidor' i 'Unidad Nacional'.