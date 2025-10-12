Comença a Barcelona la manifestació pel 12 d'Octubre

BARCELONA 12 oct. (EUROPA PRESS) -
La manifestació per commemorar el 12 d'Octubre a Barcelona ha començat aquest diumenge sobre les 12 en el passeig de Gràcia, convocada per Espanya i Catalans Movimiento Cívico i per Cataluña Suma por España, amb suport d'altres entitats.
La manifestació ha començat a l'altura de l'edifici de la Pedrera en direcció a la plaça Catalunya, on està convocada una concentració a les 13.
Entre els participants hi ha el president del PP a Catalunya, Alejandro Fernández; el líder del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Sirera; el secretari general de Vox i líder del partit a Catalunya, Ignacio Garriga; el secretari de comunicació de Cs, Kevin Romero, i el coordinador autonòmic de Cs, Héctor Amelló.