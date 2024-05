BARCELONA, 1 maig (EUROPA PRESS) -

La manifestació conjunta d'UGT i CCOO de Catalunya convocada aquest dimecres 1 de Maig pel Dia Internacional dels Treballadors ha començat a les 11.45 a la plaça Urquinaona de Barcelona, des d'on ha de recórrer la Via Laietana.

Tots dos sindicats exigeixen una aposta decidida per aconseguir la plena ocupació abans que acabi l'actual període de sessions al Congrés, entre altres reivindicacions, com la reducció de la jornada laboral i la millora dels salaris.

Al capdavant s'hi han situat els secretaris generals de tots dos sindicats, Camil Ros (UGT) i Javier Pacheco (CCOO), amb la pancarta 'Per la plena ocupació. Menys jornada, millors salaris'.

ALGUNS CANDIDATS

La protesta, en plena campanya electoral catalana, ha estat marcada per la presència del president de la Generalitat i candidat d'ERC, Pere Aragonès; el candidat del PSC, Salvador Illa; la candidata dels Comuns, Jéssica Albiach, i la 6 de Junts+ per Barcelona, Ennuatu Domingo, i també hi ha assistit l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.

Els participants han portat banderes, globus amb missatges com 'Tindrem pensions dignes' o 'Apugeu els salaris', i han cantat lemes com a 'Vaga, vaga, vaga general' en un ambient festiu.