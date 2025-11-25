Comença la 9a edició de l'European Young Chef Award a Sant Pol de Mar (Barcelona)

BARCELONA 25 nov. (EUROPA PRESS) -
L'European Young Chef Award, que se celebra entre aquest dilluns i divendres a l'Escola Universitària d'Hoteleria i Turisme (EUHT) de Sant Pol de Mar (Barcelona), ha obert la 9a edició reunint joves cuiners de tot Europa per competir en un escenari on la tradició i la innovació van de la mà.
L'esdeveniment, impulsat per l'Institute of Gastronomy, Cultura, Art and Tourism (Igcat), es desenvoluparà a diversos punts del territori català en el marc de la distinció de Catalunya com a Regió Mundial de la Gastronomia 2025, informa el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat en un comunicat.
La competició ha començat aquest matí amb la compra de productes locals en establiments de Calella, seguida de la benvinguda oficial a càrrec de la presidenta de l'Igcat, Diane Dodd, i el director de l'EUHT Sant Pol, Lluís Serra.
Durant la jornada, s'ha presentat el jurat i s'ha formalitzat la signatura de l'Igcat Regional Chef Ambassador Agreement, que converteix els participants en ambaixadors del seu territori i els valors de la cuina sostenible.
Els nou candidats que aspiren al títol són Ànakin Rivera (Catalunya), Ioannis Liapakis (Creta), Bogdan-Andrei Lovin (Banat), Joan Taltavull (Menorca), Nigel Tabone (Gozo), Gabriele Somma (Sicília), Joana Gonçalves (Coïmbra), Pija Freser (Eslovènia) i Ivan Barcot (Dalmàcia).