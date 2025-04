Comença la 080 Barcelona Fashion amb 24 desfilades que combinen marques emergents i consolidades

Tindrà un espai obert a la ciutadania on es projectaran les desfilades

La 35 edició de la 080 Barcelona Fashion ha arrencat aquest dimarts amb un programa que inclou 24 desfilades que combinen talent emergent i marques consolidades, segons ha informat la Generalitat en un comunicat.

Entre les marques que desfilaran pel Recinte Modernista de Sant Pau hi ha Simorra, Lola Casademunt by Maite, 404 Studio, AAA Studio, Guillermo Justicia o The Label Edition.

L'esdeveniment tindrà un espai obert a la ciutadania de manera gratuïta: l'Open Area, on es projectaran les desfilades en directe i hi haurà activitats complementàries.

L'objectiu de l'edició d'aquest any, que s'allargarà fins al 4 d'abril, és reflectir el compromís amb la innovació i la internacionalització del sector.

80.000 LLOCS DE TREBALL

Així, es tracta d'un àmbit que a Catalunya compta amb més de 13.500 empreses i genera una facturació anual de 14.500 milions d'euros i més de 80.000 llocs de treball.

Durant la inauguració d'aquest dimarts, el conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat, Miquel Sàmper, ha valorat que aquestes xifres demostren que Catalunya "és un pol de referència internacional en el món de la moda".

"La 080 Barcelona Fashion s'ha consolidat com un referent en el món de la moda, acollint tant marques consolidades com emergents, i oferint una plataforma essencial per a la projecció internacional dels nostres creatius", ha defensat.