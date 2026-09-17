El comandament del CNP destaca un "greu risc" en la protesta on va ser ferit Español

Els antiavalots relaten una "fustigació" per part dels manifestants, amb llançaments i insults
BARCELONA, 17 set. (EUROPA PRESS) -
Un dels comandaments dels antiavalots de la Policia Nacional desplegats a Barcelona durant l'1-O per impedir la celebració del referèndum d'independència ha assegurat que es va autoritzar el llançament de pilotes de goma al carrer Sardenya, on Roger Español va patir la mutilació d'un ull, perquè hi havia un "greu risc" per a la integritat dels agents.
Així ho ha manifestat aquest dijous, durant la segona sessió del judici a quatre policies nacionals --un escopeter i tres comandaments-- que s'enfronten a penes de fins a 13 anys de presó després de quedar exclosos de l'amnistia en estar acusats d'un delicte de lesions amb pèrdua o inutilitat d'un òrgan.
Aquest dijous al matí també han declarat alguns agents que van formar part del dispositiu policial de l'1-O i que van ser desplegats a l'Escola Ramon Llull, que havia estat habilitada com a punt de votació, i, posteriorment, al carrer Sardenya.
Han explicat que els manifestants van protagonitzar una seguda a la cruïlla entre els carrers Sardenya i Diputació per impedir l'avanç de les furgonetes on duien les urnes requisades a l'Escola Ramon Llull i que, després d'una càrrega, els manifestants es van dispersar.
Les furgonetes, acompanyades d'agents a peu, van continuar baixant per Sardenya cap a Gran Via, seguint les indicacions de l'helicòpter, però després de la cruïlla de Sardenya amb Diputació es va haver de disparar pilotes de goma perquè la situació es va tornar "insostenible", segons ha descrit un d'ells.
Els testimonis han defensat que es va fer servir la progressió de mitjans i la proporcionalitat en un escenari que han retratat com hostil i violent, amb llançament d'objectes i insults, arribant a percebre un "risc extrem".
"FUSTIGACIÓ"
Han afirmat que hi havia centenars de persones concentrades en aquell tram de carrer i que algunes intentaven sobrepassar la línia policial, fet que miraven d'impedir per tots els mitjans per evitar que accedissin als vehicles policials perquè a l'interior hi havia armes "amb calibre de guerra".
Han descrit que van rebre tota mena d'insults i improperis, com 'gossos de l'Estat', 'assassins' i 'espanyolassos de merda': "A mi se'm va quedar marcat que ens anaven a deixar tancats, com la Guàrdia Civil", ha recordat un.
També han afirmat que els manifestants van llançar "de tot" contra la línia policial, com ampolles, pedres, tanques o testos, i que ho van fer durant el replegament i fins que van pujar a les furgonetes per retirar-se, i que alguns d'ells van arribar a tocar les escopetes.
Han assenyalat que quan es va donar l'ordre de retirar-se, van sortir corrents cap a les furgonetes i la gent els va seguir, i un dels manifestants va aconseguir ficar una pedra a l'últim cotxe, que va impactar a la mà d'un policia: "La fustigació va ser fins al final".
Així mateix, han assegurat que abans de disparar les pilotes de cautxú "es van donar tres avisos" per megafonia per instar els manifestants a desallotjar el carrer.
SENSE IMATGES POLICIALS
Per la seva banda, les acusacions neguen que en el moment en el qual es van disparar les pilotes de goma s'estiguessin fent llançaments, en la mateixa línia del que van declarar durant la primera sessió del judici periodistes i veïns presents al lloc dels fets.
"Dona la casualitat que, precisament, no tenim les imatges policials d'aquesta situació que vostès van viure", ha etzibat a un agent l'advocat de Roger Español, Benet Salellas.
A més a més, preguntats per si algun agent va patir lesions importants, els policies han respost que no ho saben, que creuen que no o que, malgrat rebre múltiples impactes, no van resultar ferits gràcies a les proteccions.
PENES
Els acusats s'enfronten a penes de fins a 13 anys de presó i inhabilitació, a petició de l'acusació particular, a més d'Òmnium Cultural i d'Irídia, que exerceixen com a acusació popular juntament amb l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), que reclama 12 anys de presó i inhabilitació, segons els escrits consultats per Europa Press, per delictes de lesions greus en concurs amb delictes de tortura o contra la integritat moral.
Per la seva banda, les defenses, de la mateixa manera que la Fiscalia, sol·liciten l'absolució dels quatre acusats en considerar que van actuar en compliment del seu deure.