Colonial ven a Vitrubio un edifici d'oficines a Madrid per 27 milions

BARCELONA 15 gen. (EUROPA PRESS) -
Colonial ha tancat la venda a Vitrubio d'un edifici d'oficines situat a la zona d'Arturo Soria de Madrid per 27 milions d'euros, han explicat fonts pròximes a l'operació a Europa Press.
Segons ha avançat aquest dijous 'El Confidencial', l'edifici està situat al número 37 del carrer Ramírez d'Arellano i compta amb una superfície sobre rasant d'uns 6.000 metres quadrats, distribuïts en vuit plantes, amb zona de pàrquing.
L'operació està emmarcada en l'estratègia de desinversió d'actius no estratègics de Colonial a Madrid, centrada en edificis de grandària petita i fora el centre de la ciutat.
L'immoble va ser totalment rehabilitat el 2004, moment en el qual va ser llogat com a seu de Gamesa --ara Siemens Gamesa--, que compta amb un contracte a llarg termini.
Per la seva banda, Vitrubio continua amb l'estratègia d'augmentar la grandària de la seva cartera amb adquisicions i absorcions d'altres societats.