Colonial SFL guanya 294 milions fins al setembre, un 88% més

BARCELONA 13 nov. (EUROPA PRESS) -
Colonial SFL va tancar els tres primers trimestres de l'any amb un benefici net de 294 milions d'euros fins al setembre, un 88% més que en el mateix període de l'any passat, informa en un comunicat remès a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) aquest dijous.
La socimi va tancar el període amb un resultat net recurrent --sense tenir en compte l'apreciació dels actius anunciada al juny-- de 156 milions, un 6% més.
Els ingressos per rendes van arribar als 296 milions, un 5% en termes comparables i "entre els més alts del sector a Europa".