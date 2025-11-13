Actualitzat 13/11/2025 17:54

Colonial SFL guanya 294 milions fins al setembre, un 88% més

BARCELONA 13 nov. (EUROPA PRESS) -

Colonial SFL va tancar els tres primers trimestres de l'any amb un benefici net de 294 milions d'euros fins al setembre, un 88% més que en el mateix període de l'any passat, informa en un comunicat remès a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) aquest dijous.

La socimi va tancar el període amb un resultat net recurrent --sense tenir en compte l'apreciació dels actius anunciada al juny-- de 156 milions, un 6% més.

Els ingressos per rendes van arribar als 296 milions, un 5% en termes comparables i "entre els més alts del sector a Europa".

