Colonial col·loca bons sènior unsecured per 800 milions d'euros amb venciment en 2031

MADRID 16 set. (EUROPA PRESS) -
Colonial ha col·locat bons sènior unsecured (no garantits) per valor nominal de 800 milions d'euros i venciment al setembre de 2031, segons ha comunicat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).
L'emissió es qualificarà com BBB+ per part de S&P i el cupó d'aquesta nova emissió ascendeix a 3,125%, però a causa de l'estratègia de pre-cobertura de la signatura, el tipus mitjà efectiu se situa en el 2,73%.
Una vegada es compleixin les condicions suspensives habituals en aquest tipus d'operacions, la subscripció i desemborsament d'aquests bons tindrà lloc, previsiblement, el proper 23 de setembre de 2025.
L'emissió ha comptat amb una sobresuscripción al tancament per sobre de 2,2 vegades i ha estat recolzada per inversors nacionals i internacionals de perfil institucional.
Així mateix, la previsió és que els bons siguin admesos a negociació al mercat regulat d'Euronext Dublin.
L'objectiu de la socimi és destinar l'import net total procedent dels bons al finançament i/o refinançament de projectes verds elegibles (Eligible Green Assets).
Així, els fons s'utilitzaran en el repago del bo amb venciment el novembre vinent d'aquest any i per finançar la inversió ja realitzada en ciència i innovació.