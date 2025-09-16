Publicat 16/09/2025 21:51

Colonial col·loca bons sènior unsecured per 800 milions d'euros amb venciment en 2031

Archivo - Arxiu - El conseller delegat de Colonial (izq), Pere Viñolas, i el president, Juan José Brugera.
COLONIAL - Archivo

MADRID 16 set. (EUROPA PRESS) -

Colonial ha col·locat bons sènior unsecured (no garantits) per valor nominal de 800 milions d'euros i venciment al setembre de 2031, segons ha comunicat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

L'emissió es qualificarà com BBB+ per part de S&P i el cupó d'aquesta nova emissió ascendeix a 3,125%, però a causa de l'estratègia de pre-cobertura de la signatura, el tipus mitjà efectiu se situa en el 2,73%.

Una vegada es compleixin les condicions suspensives habituals en aquest tipus d'operacions, la subscripció i desemborsament d'aquests bons tindrà lloc, previsiblement, el proper 23 de setembre de 2025.

L'emissió ha comptat amb una sobresuscripción al tancament per sobre de 2,2 vegades i ha estat recolzada per inversors nacionals i internacionals de perfil institucional.

Així mateix, la previsió és que els bons siguin admesos a negociació al mercat regulat d'Euronext Dublin.

L'objectiu de la socimi és destinar l'import net total procedent dels bons al finançament i/o refinançament de projectes verds elegibles (Eligible Green Assets).

Així, els fons s'utilitzaran en el repago del bo amb venciment el novembre vinent d'aquest any i per finançar la inversió ja realitzada en ciència i innovació.

Contador