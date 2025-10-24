Colòmbia.- EUA sanciona Petro, diversos dels seus familiars i el ministre de l'Interior de Colòmbia

MADRID 24 oct. (EUROPA PRESS) -
L'Administració de Donald Trump ha imposat aquest divendres sancions contra el president de Colòmbia, Gustavo Petro; diversos dels seus familiars i el ministre de l'Interior del país llatinoamericà, en el marc de les tensions entre tots dos governs.
L'Oficina de Control d'Actius Estrangers (OFAC) del Departament del Tresor ha inclòs en la seva 'llista negra' a la primera dama, Verónica Alcocer, el seu fill Nicolás Petro, i el ministre de l'Interior, Armando Benedetti.
Aquestes mesures arriben en la mateixa setmana en la qual s'ha produït un encès encreuament de declaracions entre Trump i Petro. De fet, l'inquilí de la Casa Blanca va amenaçar recentment amb prendre "mesures molt severes" contra Colòmbia i Petro, al que va titllar de "mal tipus que produeix molta droga".