EUA sanciona Petro i el seu cercle proper per suposats vincles amb el narcotràfic

MADRID, 24 oct. (EUROPA PRESS) -
L'Administració de Donald Trump ha imposat aquest divendres sancions contra el president de Colòmbia, Gustavo Petro, i el seu cercle proper, inclosa la primera dama, per suposats vincles amb el narcotràfic, en el marc de les tensions dels últims dies entre tots dos governs.
L'Oficina de Control d'Actius Estrangers (OFAC) del Departament del Tresor ha inclòs en la seva 'llista negra' d'antinarcòtics --coneguda com a llista Clinton-- a Petro; la primera dama, Verónica Alcocer; el seu fill Nicolás Petro; i el ministre de l'Interior, Armando Benedetti.
El secretari del Tresor, Scott Bessent, ha declarat que "des que Petro va arribar al poder, la producció de cocaïna a Colòmbia s'ha disparat al seu nivell més alt en dècades, inundant Estats Units i enverinant als nord-americans". "Petro ha permès el creixement dels càrtels de la droga i s'ha negat a detenir aquesta activitat", ha indicat en un comunicat.
L'oficina de Bessent ha assegurat que Petro ha "atorgat beneficis a organitzacions narcoterroristes sota l'auspici del seu pla de 'pau total', entre altres polítiques, la qual cosa ha portat a nivells rècord de cultiu de coca i producció de cocaïna". Segons ha dit, "el comportament erràtic" del mandatari ha distanciat a Bogotà dels seus socis, especialment després d'haver-se "aliat" amb el càrtel dels Soles i el "règim narcoterrorista de Nicolás Maduro".
Pel que fa el seu fill, Washington ha explicat que "és considerat el seu hereu polític" i ha recordat que va ser detingut el 2023 sota acusacions de rentat d'actius i enriquiment il·lícit provinent del narcotràfic per finançar la campanya presidencial del seu pare. Mentre avança el procés judicial, Nicolás Petro es troba en llibertat condicional.
Les autoritats nord-americanes han indicat que Benedetti, que ha ocupat diversos alts càrrecs del Govern colombià, va parlar en uns enregistraments d'àudio filtrades en 2023 sobre la seva participació en el finançament de campanya i l'obtenció de vots per Petro. Sobre la primera dama, només esmenta que un tribunal va anul·lar la designació "inconstitucional" de Petro perquè servís com a ambaixadora "en missió especial".
La mesura implica que tots els seus béns que es trobin a Estats Units queden bloquejats i hagin de reportar-se a l'OFAC. A més, qualsevol entitat que sigui de la seva propietat en un 50 per cent o més també queda bloquejada. També prohibeix les transaccions de ciutadans nord-americans o a Estats Units que involucrin béns o interessos de les persones designades.
REACCIONS DE PETRO I BENEDETTI
El propi Petro, que ha anunciat que l'advocat nord-americà Dany Kovalik estarà a càrrec de la seva defensa, ha lamentat que "lluitar amb el narcotràfic durant dècades i amb eficàcia" l'ha portat "aquesta mesura del govern de la societat que tant ajudem per detenir els seus consums de cocaïna".
"Tota una paradoxa, però ni un pas enrere i mai de genolls", ha reaccionat el president colombià a través d'un missatge publicat en el seu perfil de la xarxa social X.
Per la seva banda, Benedetti ha criticat que l'hagin ficat en l'esmentada llista "per haver defensat la dignitat" del seu país i que Petro no és un narcotraficant, sense haver-los "agredit". "Això demostra que tot imperi és injust i que la seva lluita antidrogues és una farsa armamentística", ha expressat.
"En aquest país ningú es creu el conte que jo soc un narcotraficant. Mai he entrat a la casa d'un sol narcotraficant. Per a EUA un pronunciament no violent és igual que ser narcotraficant. Gringos go home", ha publicat.
Aquestes mesures arriben en la mateixa setmana en la qual s'ha produït un encès encreuament de declaracions entre Trump i Petro. De fet, l'inquilí de la Casa Blanca va amenaçar recentment amb prendre "mesures molt severes" contra Colòmbia i Petro, al que va titllar de "mal tipus que produeix molta droga".