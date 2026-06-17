Collserola (Barcelona) acull un pilot d'IA per a la prevenció d'incendis forestals

BARCELONA 17 juny (EUROPA PRESS) -
El parc natural de Collserola (Barcelona) acollirà durant la temporada d'estiu un sistema pilot per avaluar l'ús de tecnologies d'intel·ligència artificial (IA) en la prevenció i gestió d'incendis forestals.
El projecte ha estat impulsat per Mobile World Capital Barcelona (MWCapital), en col·laboració amb el consorci del parc i l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), dins els MWCapital Awards, i en els quals va ser guardonat amb el Barcelona Horizon Award a projectes tecnològics per al desenvolupament sostenible, informa l'entitat aquest dimecres en un comunicat.
En concret, el pilot es desenvoluparà del 10 de juny al 30 d'agost, amb l'objectiu de provar la tecnologia en condicions reals d'operació, i que utilitzarà el parc de Collserola com a entorn de validació.
La tecnologia combina IA, videovigilància i anàlisi de dades en temps real per monitorar el territori i detectar possibles indicis d'incendi en fases inicials: a partir d'imatges captades per càmeres i sensors, el sistema identifica patrons compatibles amb fum o foc i activa un procés automàtic de verificació per agilitar l'avís a les autoritats.
Per fer-ho, s'han instal·lat càmeres a llocs estratègics del parc, i els resultats també serviran per mesurar el temps de detecció, el temps de verificació i d'alerta, la precisió de les deteccions o la reducció de falsos positius.