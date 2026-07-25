Col·loquen la primera pedra del Centre Operatiu del Tramvia del Camp de Tarragona

TARRAGONA, 25 jul. (EUROPA PRESS) -
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha participat aquest dissabte en l'acte de col·locació de la primera pedra del futur Centre Operatiu del Tramvia del Camp de Tarragona, que es construirà a Vila-seca.
Paneque ha estat acompanyada pel president de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), Carles Ruiz; l'alcalde del municipi, Pere Segura, i la directora general de FGC, Alicia Valle, ha informat el Govern en un comunicat.
La consellera ha destacat que la inversió mobilitzada en la primera fase del tramvia és de 219 milions d'euros: "És una aposta clara, no només política, també econòmica amb recursos per fer que el TramCamp sigui una realitat", ha destacat.
El nou tramvia disposarà de 47 estacions, 10 de les quals, ha explicat Paneque, funcionaran com a bescanviadors amb altres mitjans de transport, amb una infraestructura dissenyada per "oferir tant un servei metropolità entre municipis com un servei urbà".
Ha incidit que es preveu arribar als 9,5 milions de viatges anuals i que, 15 anys després, aquesta xifra podria augmentar fins als 12,8 milions, gràcies al desenvolupament dels planejaments previstos.
CENTRE OPERATIU
El centre operatiu, situat entre l'avinguda Ramon d'Olzina i l'A7, serà una infraestructura "estratègica" per al desenvolupament del sistema de tramvia i comptarà amb una superfície construïda de 6.336 metres quadrats, amb un taller destinat a manteniment, espai per a l'estacionament de material mòbil i les oficines centrals des d'on es gestionaran les operacions.
El centre donarà suport a la fase actual del projecte, que comprèn el tram entre Cambrils, Salou i Vila-seca, i ha estat dissenyat amb criteris d'escalabilidad per admetre, mitjançant les ampliacions corresponents, la futura extensió del servei cap a Tarragona i Reus.
Les obres les duu a terme la UTE Coalvi-Acisa, amb un pressupost de 19,95 milions d'euros i un termini d'execució de 20 mesos.
OBRES DEL TRAMVIA
Al setembre del passat any la Generalitat va iniciar les obres de la primera fase del tramvia del Camp de Tarragona entre Cambrils i Vila-seca amb un pressupost de 15,8 milions d'euros, i els treballs en marxa comprenen un àmbit de 8,7 quilòmetres.
Al març el Govern va adjudicar el gruix de l'obra de la primera fase del tramvia per un import de 135,8 milions i un termini d'execució de 2 anys i un mes.