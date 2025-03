Col·legi de Periodistes, CE i PE impulsen tallers d'educació mediàtica per a ESO i Batxillerat

Periodistes impartiran les sessions 'EduMèdia: per una dieta mediàtica saludable'

BARCELONA, 17 març (EUROPA PRESS) -

El Col·legi de Periodistes de Catalunya, la Representació de la Comissió Europea i l'Oficina del Parlament Europeu a Barcelona han impulsat nous tallers d'educació mediàtica per a alumnes d'ESO i Batxillerat per a "reforçar la resiliència dels joves davant de la desinformació".

En un comunicat aquest dilluns, el Col·legi de Periodistes ha explicat que l'objectiu dels tallers és "proporcionar als joves les eines necessàries per entendre l'ecosistema informatiu" i fomentar l'esperit crític.

"Davant dels riscos creixents de la desinformació i la 'infoxicació', les tres entitats reivindiquen la importància d'un periodisme rigorós i una ciutadania ben informada", ha assegurat el Col·legi de Periodistes.

En aquest sentit, en el mateix comunicat han reivindicat la col·laboració entre les tres entitats com a estratègia per afrontar el repte de la desinformació, la qual han assegurat que "no només distorsiona la realitat, sinó que representa una amenaça real per a la democràcia, els drets humans, la salut i la seguretat mundial".

IRRUPCIÓ DE LA IA I DESINFORMACIÓ

Les sessions 'EduMèdia: per una dieta mediàtica saludable' les impartiran periodistes col·legiats que han rebut formació especialitzada; seran gratuïtes per als centres educatius, i es realitzaran al llarg del 2025 en les 4 províncies catalanes.

La desinformació i la irrupció de la Intel·ligència Artificial (IA) seran els eixos centrals del programa, amb "continguts que s'actualitzen periòdicament per adaptar-se a les últimes tendències".

Des del 2009, aquests tallers han estat una "eina fonamental per promoure el pensament crític" a més de 25.000 alumnes de 700 centres educatius que han participat en el projecte.

MORROS, SZAPIRO I BARRERA

El degà del Col·legi de Periodistes, Joan Maria Morros, ha destacat la importància d'aquesta iniciativa i ha sostingut que el "compromís és continuar treballant per una societat més informada i crítica, capaç de distingir la informació rigorosa de la desinformació".

Per la seva banda, el director de la Representació de la Comissió Europea a Barcelona, Manuel Szapiro, ha lamentat que "les notícies falses i les campanyes de desinformació s'han convertit en instruments d'ingerència política" i ha posat en valor el programa per empoderar a la joventut, en les seves paraules.

Finalment, el cap de l'Oficina del Parlament Europeu a Barcelona, Sergi Barrera, ha assenyalat la "importància de donar eines als joves per empoderar-los en un entorn tan canviant com el digital".