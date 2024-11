El Col·legi Notarial de Catalunya guardona Miquel Roca Junyent amb el Premi Puig Salellas

Illa afirma que "sense una bona justícia no hi ha democràcia, convivència, ni estat del benestar"

El Col·legi Notarial de Catalunya ha guardonat aquest dijous el jurista Miquel Roca Junyent amb el Premi Puig Salellas per la seva trajectòria i la seva contribució en l'àmbit jurídic, segons ha informat l'entitat en un comunicat.

Es tracta del màxim guardó que atorga el Col·legi Notarial de Catalunya, que anualment reconeix als que hagin demostrat una notable feina en l'estudi, la investigació, la creació, la docència o l'aplicació del Dret a Catalunya.

En aquesta VII edició, explica el Col·legi Notarial de Catalunya, el guardonat ha estat Miquel Roca Junyent, perquè a més d'un reconegut jurista és un dels pares de la Constitució Espanyola de 1978 i redactor de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya de 1979.

GUARDONAT

En rebre la condecoració, Miquel Roca Junyent ha pronunciat un discurs d'agraïment, en el qual ha destacat que, per a ell, "Josep Maria Puig Salellas va ser un referent del món jurídic català, a més d'un amic i company".

"Rebre un premi que porta el seu nom és molt emocionant, i alhora em permet, i en certa manera m'obliga, a fer d'aquest acte una sort de recordatori del que tots devem a la seva tenacitat i qualitat jurídica", ha afegit.

Ha assegurat que la seva relació més propera amb Puig Salellas es va donar durant la redacció del projecte de la Constitució de 1978: "La llibertat recuperada havia de ser-ho també per reconèixer i dipositar en la Generalitat l'actualització de la seva competència per mantenir viu el Dret propi de Catalunya".

"I era sensat que, per la meva banda, volgués reforçar aquesta tasca amb la companyia i assessorament d'aquells mestres que sabien més que jo, com és el cas de Josep Maria Puig Salellas", ha afirmat.

PRESIDIDA PER SALVADOR ILLA

La cerimònia, que ha començat amb un minut de silenci en solidaritat pels afectats de la DANA de València, s'ha celebrat a la seu del Col·legi Notarial de Catalunya a Barcelona i ha estat presidida pel president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha estat acompanyat del degà de l'entitat, José Alberto Marín.

Illa ha assegurat que "sense una bona justícia no hi ha democràcia, convivència, ni estat del benestar" i ha apostat per treballar perquè la ciutadania senti la justícia com un servei i una fita, com passa amb la sanitat o l'educació.

El cap de l'Executiu ha qualificat Miquel Roca de referent de compromís, diàleg i respecte en moments difícils: "Potser és una de les persones que millor representen els valors que vertebren la nostra convivència".

"EL SEU EXEMPLE HA DE SERVIR A TOTS ELS JURISTES"

Per la seva banda, Marín ha destacat la rellevància del jurista com a figura clau en l'àmbit legal i polític i ha subratllat que al llarg de la seva carrera ha sabut fixar les línies vermelles d'una negociació i sobreposar-les amb les de l'altra part per trobar un espai comú en el que iniciar un diàleg.

Considera que "el seu exemple ha de servir a tots els juristes per progressar" en un moment en el qual el consens és, en les seves paraules, més necessari que mai per avançar i millorar en tots els àmbits socials.

A l'acte han assistit destacades figures de l'àmbit polític, jurídic i notarial, entre elles, membres del Tribunal Constitucional i vocals del Consell General del Poder Judicial, el conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, i diputats del Parlament de Catalunya.