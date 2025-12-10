El Col·legi d'Economistes reforça la col·laboració empresarial i educativa amb 12 universitats

COL·LEGI D'ECONOMISTAS DE CATALUNYA.
BARCELONA 10 des. (EUROPA PRESS) -
El Col·legi d'Economistes de Catalunya (CEC) ha signat un conveni amb 12 universitats catalanes per reforçar la col·laboració entre l'àmbit empresarial i educatiu dins la professió econòmica i d'empresa, un projecte batejat com E2Cat.
L'acord estableix "un marc estable de cooperació en formació universitària, inserció laboral i orientació professional" per als futurs economistes, i potenciar així la seva competitivitat, segons ha explicat l'entitat aquest dimecres en un comunicat.
La vicedegana del CEC i rectora de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), Àngels Fitó, ha defensat que el conveni "reflecteix el compromís compartit per contribuir al progrés de l'economia catalana, reforçar la professió economista i impulsar la competitivitat a través del coneixement i el talent".
A més de la UOC, estan incloses en l'acord Abat Oliba CEU, l'Autònoma de Barcelona, la Universitat de Barcelona, les universitats de Girona, Lleida i Vic; la Internacional de Catalunya, Pompeu Fabra, Rovira i Virgili, Fundació ESADE i Ramon Llull.
Segons ha explicat l'entitat, les línies d'actuació previstes inclouen l'organització de cursos, seminaris i jornades d'orientació, a més de contemplar el desenvolupament de "futurs projectes conjunts de suport a l'emprendeduría i la innovació".