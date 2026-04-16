El Col·legi d'Economistes reclama una "resposta integral" a la pobresa infantil

BARCELONA 16 abr. (EUROPA PRESS) -
El Col·legi d'Economistes de Catalunya ha reclamat una "resposta integral" per trencar la cronificació de la pobresa infantil, informa en un comunicat aquest dijous.
Ho ha fet en l'acte 'La cronificación de la pobreza, el caso de la pobreza infantil. Medidas aplicables, su resultado y propuestas de futuro', en el qual s'ha recordat que el 25% de la població està en risc de pobresa o exclusió social, xifra que arriba al 36% en el cas dels menors.
L'entitat ha lamentat que el creixement econòmic "ja no garanteix una millor distribució de les oportunitats ni una reducció automàtica de les desigualtats".
El degà del Col·legi, Carles Puig de Travy, ha assenyalat que la pobresa "és el resultat de la manca de decisions i s'ha de corregir amb polítiques més valentes, coherents i ben coordinades".
Per tot plegat, ha subratllat la necessitat de generar ocupació de més qualitat, amb salaris dignes que permetin sostenir projectes de vida estables".