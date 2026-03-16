El Col·legi d'Economistes crida a la "responsabilitat compartida" per aprovar els pressupostos

BARCELONA 16 març (EUROPA PRESS) -
El Col·legi d'Economistes de Catalunya ha fet una crida a la "responsabilitat compartida" per aprovar els pressupostos de la Generalitat del 2026, en un comunicat aquest dilluns.
L'entitat ha publicat un document en el qual reclama "trencar amb anys de decebedora trajectòria pressupostària" i deixar de banda els interessos de partit per aprovar els comptes de cara a poder afrontar un escenari que ha definit de complex.
Ha apel·lat a la "responsabilitat democràtica" dels partits per evitar una nova pròrroga pressupostària, que ha dit que preocupa el teixit econòmic i empresarial del país.
"Els comptes públics proposats contemplen partides clau per garantir el benestar de la població" ha dit el Col·legi, que ha demanat als grups tenir un diàleg obert i treballar per aconseguir un acord.
El degà del Col·legi, Carlos Puig de Travy, ha explicat que en l'actual context d'incertesa, "disposar d'uns comptes aprovats aporta estabilitat institucional i genera confiança".