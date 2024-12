El Col·lectiu Primer d'Octubre torna a demanar votar en blanc en el congrés d'ERC

BARCELONA 9 des. (EUROPA PRESS) -

El Col·lectiu Primer d'Octubre, el corrent crític de militants d'ERC que va impulsar la precandidatura Recuperem ERC i que no va reunir prou avals per presentar-se al congrés de la formació, ha demanat tornar a votar en blanc en el congrés d'ERC de dissabte per "coherència política".

En un comunicat aquest dilluns, han cridat a seguir aquesta opció de vot "a tota la militància que no comparteix la proposta política continuista de cap de les dues candidatures", Militància Decidim, d'Oriol Junqueras, i Nova Esquerra Nacional, liderada per Xavier Godàs, que es disputaran la presidència del partit en la segona volta del congrés després de no arribar al 50% dels vots el passat dia 30.

"El vot en blanc representarà la manifestació de la voluntat política d'un canvi en el partit, cosa que no permeten cap de les dues alternatives continuistes" han argumentat, i han defensat que un elevat percentatge de vot en blanc permetrà posar sobre la taula la ruptura del pacte amb el PSC, la renovació del partit i la independència de Catalunya.