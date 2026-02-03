El Col·lectiu Primer d'Octubre retreu a ERC que vagi a la protesta de dissabte a la tarda

BARCELONA 3 febr. (EUROPA PRESS) -
El Col·lectiu Primer d'Octubre, format per militants crítics d'ERC, ha retret a la direcció del partit la decisió de participar dissabte a la tarda en la manifestació impulsada per les plataformes d'usuaris per la crisi de Rodalies.
En un comunicat aquest dimarts, el col·lectiu critica que es tracta d'una mobilització "amb els qui històricament s'han oposat de manera frontal al dret d'autodeterminació", i ha qualificat d'error estratègic situar-se al costat d'organitzacions que neguen l'existència de Catalunya com a subjecte polític.
Dissabte al matí també hi haurà una manifestació contra la crisi de Rodalies convocada per l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i el Consell de la República (CdRep), a la qual també assistiran representants dels republicans.