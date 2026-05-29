El Col·lectiu Primer d'Octubre no aconsegueix els avals per fer una consulta a ERC sobre els pressupostos d'Illa

BARCELONA 29 maig (EUROPA PRESS) -
El Col·lectiu Primer d'Octubre, format per militants crítics d'ERC, no han aconseguit els 772 avals necessaris --un 10% de la militància d'ERC-- per impulsar una consulta interna sobre si s'havien d'acordar uns pressupostos amb el Govern, que es van pactar la setmana passada.
En un comunicat aquest divendres, ha acusat la direcció d'ERC de "desactivar" i buidar de contingut la seva proposta de referèndum intern, en haver signat la setmana passada l'acord pressupostari.
El Col·lectiu Primer d'Octubre ha criticat el suport dels republicans "a un PSC-PSOE immers en una profunda crisi política i institucional, agreujada pels reiterats casos de corrupció que els afecten, a més de la manca de compliment dels compromisos adquirits" per a la investidura d'Illa.