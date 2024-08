El Col·lectiu Primer d'Octubre fa una crida a la militància d'ERC a votar 'no' aquest divendres

Assenyalen que "l'Estat espanyol no compleix mai amb els seus compromisos"



BARCELONA, 1 ago. (EUROPA PRESS) -

El Col·lectiu Primer d'Octubre, format per militants d'ERC, ha fet una crida a la resta de la militància perquè votin 'no' aquest divendres a la consulta als prop de 8.700 militants republicans sobre si investiran el candidat socialista Salvador Illa com a president de la Generalitat a canvi de sobirania fiscal i altres mesures que recull el preacord entre tots dos partits.

En un comunicat d'aquest dijous, el col·lectiu demana votar "amb el cap" i exposa un llistat de raons per les quals fer-ho, com que, en les seves paraules, l'Estat espanyol no compleix mai amb els seus compromisos o que, una vegada investit Illa, presidirà "sí o sí durant quatre anys la Generalitat" i no tindran cap mecanisme per destituir-lo.

Exposen que el sistema de finançament que inclou el preacord depèn de la modificació de la LOFCA, que requereix la majoria absoluta del Congrés, i que la sentència del Tribunal Constitucional del 2010 sobre l'Estatut "ja va posar límits".

Per a ells, amb el preacord "es renuncia al conflicte polític Catalunya-Espanya per substituir-lo per una Convenció Nacional en la qual només participaran els catalans".

També reivindiquen que el Comitè Olímpic Internacional només accepta els Estats: "Si volem seleccions catalanes hem de ser un Estat independent".

"VOTEU AMB EL COR"

Així mateix, insten als militants a votar "amb el cor" i afirmen que els republicans no poden fer president al candidat més espanyolista que ha optat mai a la presidència, així com a un partidari d'un 155 permanent, textualment.

"No podem regalar la Generalitat als que ens volen empresonats", assenyalen.

Finalment, també els reclamen, en les seves paraules, votar amb el fetge: "Els contes els expliquem nosaltres als nostres fills. No volem que ens expliquin un conte en el qual el llop ferotge es converteix en bo i ens permetrà fer el que no ens ha permès mai".