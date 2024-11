El Col·lectiu Primer d'Octubre demana votar en blanc en el congrés d'ERC

BARCELONA 21 nov. (EUROPA PRESS) -

El Col·lectiu Primer d'Octubre, el corrent crític de militants d'ERC que va impulsar la precandidatura Recuperem ERC i que no va reunir prou avals per presentar-se al congrés de la formació, ha demanat aquest dijous votar en blanc el pròxim 30 de novembre.

Ho ha dit en un comunicat en què defensen aquesta opció com la d'"aquells militants que no creuen que cap de les tres candidatures proclamades siguin la solució per resoldre la profunda crisi en la qual es troba el partit".

Creuen que serà la manera de mesurar el volum de militants que no estan conformes amb el que qualifiquen com candidatures oficialistes i opten per aquesta opció en comptes de l'abstenció, ja que "respondrà a diferents motius difícils d'interpretar".

Els membres del Col·lectiu faran campanya per aquesta opció amb missatges a través de les xarxes socials i correus electrònics a la militància del partit inscrita en les seves bases de dades amb "arguments i raons" per no donar suport a unes candidatures que persegueixen perpetuar els càrrecs i models que han portat el partit al fracàs, en les seves paraules.

També critiquen els "obstacles" que han tingut per reunir els avals per part d'òrgans del partit i altres candidatures i asseguren que la fiabilitat del congrés està en dubte perquè la Comissió de Garanties d'ERC no ha resolt algunes de les seves impugnacions.