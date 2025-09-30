El Col·lectiu Primer d'Octubre demana a ERC una nova consulta interna sobre el suport a Illa

BARCELONA 30 set. (EUROPA PRESS) -
El Col·lectiu Primer d'Octubre, format per militants crítics d'ERC, ha reclamat al partit una nova consulta interna sobre l'acord d'investidura del president de la Generalitat, Salvador Illa.
En un comunicat aquest dimarts, aquest grup de militants assegura que, després de l'últim Consell Nacional d'ERC el 20 de setembre, van rebre un correu el qual deia que "els acords d'investidura, validats en el seu moment per la militància, són, de fet, acords de legislatura, amb uns continguts que requereixen anys per a implementar-se".
El Col·lectiu Primer d'Octubre ha criticat que la militància no va avalar un acord de legislatura sinó un d'investidura, que establia el termini d'un any per aconseguir el finançament singular: "Aquest termini ja ha expirat i el compromís no s'ha complert", per la qual cosa demanen una consulta sobre el suport a Illa.