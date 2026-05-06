El Col·lectiu Primer d'Octubre demana a ERC investigar Rufián pel front d'esquerres

Reclama retirar-li les funcions com a portaveu mentre es resol el procediment
BARCELONA, 6 maig (EUROPA PRESS) -
El Col·lectiu Primer d'Octubre, format per militants crítics d'ERC, ha presentat una "denúncia formal" davant la comissió de garanties del partit perquè investigui el portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, per una possible vulneració dels estatuts del partit pels seus actes a favor d'un front comú d'esquerres espanyoles de cara a les eleccions generals del 2027.
"Les actuacions polítiques recents de Rufián s'allunyen de manera evident dels posicionaments oficials del partit i no responen a decisions adoptades pels òrgans competents", han assenyalat en un comunicat aquest dimecres.
Al·leguen que aquestes accions no són "puntuals, sinó que formarien part d'una estratègia pròpia orientada a impulsar un espai polític d'àmbit estatal al marge del projecte" d'ERC.
El text registrat apunta que, a través d'intervencions públiques i iniciatives polítiques, Rufián "estaria promovent una possible confluència amb altres forces polítiques espanyoles sense un mandat orgànic ni un debat intern previ", la qual cosa, segons els denunciants, podria suposar una alteració substancial del projecte polític del partit.
El col·lectiu considera que aquesta conducta podria vulnerar greument els estatuts i el codi ètic d'ERC, especialment pel que fa al deure de lleialtat, la disciplina democràtica interna i l'obligació de sotmetre les decisions estratègiques als òrgans del partit.
LA SITUACIÓ CREA "CONFUSIÓ"
Alerten que aquesta situació genera "confusió entre la militància i l'electorat" i perjudica la credibilitat de l'organització i, entre les mesures sol·licitades, demanen que s'obri una investigació formal i que, si es confirmen les irregularitats, s'adoptin les mesures disciplinàries pertinents.
També proposen, com a mesura cautelar, la limitació temporal de les funcions representatives de Rufián, i que deixi de ser portaveu d'ERC al Congrés mentre es resol el procediment.
Els signants reclamen "transparència en el procés i el dret de la militància a ser informada dels resultats, alhora que reiteren el seu compromís amb els valors fundacionals del partit, la coherència política i el respecte a la voluntat democràtica interna".