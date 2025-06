El Col·lectiu Primer d'Octubre demana a ERC deixar de "donar suport" al PSOE després de l'informe de l'UCO

BARCELONA 13 juny (EUROPA PRESS) -

El Col·lectiu Primer d'Octubre, que aplega militants d'ERC crítics amb la gestió de l'executiva actual, ha reclamat al partit que deixi de "donar suport" al PSOE arran de l'informe de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil que assenyala el ja exsecretari d'Organització del PSOE Santos Cerdán.

En un comunicat aquest divendres, el col·lectiu crític ha acusat la direcció d'ERC de lligar el seu destí a la deriva del PSOE: "I ara ens veiem arrossegats per la seva corrupció", han lamentat.

També han criticat que no hi hagi hagut "una veritable renovació en el partit, ni de lideratges ni d'estratègia política", després de l'últim congrés, i han assegurat que ERC ha abandonat el seu discurs a favor de la independència per acostar-se als socialistes i mimetitzar-se amb el discurs dels Comuns, textualment.