Collboni veu "normal i coherent" continuar amb el pacte PSC-Junts a la Diputació de Barcelona

Assegura que no governarà amb el PP perquè són "partits antitètics" i aspira a formar majories



BARCELONA, 20 juny (EUROPA PRESS) -

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha considerat "normal i coherent" mantenir el pacte entre el PSC i Junts a la Diputació de Barcelona perquè assegura que ha funcionat i garanteix la governabilitat de l'administració.

"En aquests moments s'està negociant la Diputació de Barcelona. He defensat que s'acordi amb Junts perquè crec que és la millor solució de governabilitat. Dona continuïtat, ha funcionat, i una cosa que funciona no s'ha de canviar", ha afirmat en una entrevista de RAC 1 aquest dimarts recollida per Europa Press.

Tres dies després de ser investit alcalde, Collboni ha explicat que està amb el nomenament del seu executiu per governar amb 10 regidors, ja que BComú ha decidit quedar-se a l'oposició, ha dit: "Més endavant ja veurem en quin moment ens trobem per articular majories".

D'aquesta manera, ha insistit que aspira a tenir majories i ha assegurat que el PP no formarà part del seu govern perquè considera que són "partits antitètics"; així i tot, ha tornat a agrair els seus vots per investir-lo com a alcalde, un fet que ha qualificat de puntual.

"Estic preparant un govern per governar el temps que calgui", ha recalcat l'alcalde, que ha situat com una prioritat l'ordre a l'espai públic per resoldre els problemes immediats dels ciutadans.

"NO HI HA CAP ACORD"

Sobre les hores prèvies a la investidura, en les quals hi va haver un gir de guió pel suport dels comuns a Collboni en l'últim moment, l'alcalde ha insistit que "no hi ha cap acord, ni públic ni secret, amb el PP i BComú".

Manté l'objectiu de formar un govern de coalició amb els comuns i preguntat per si hi ha un acord per mantenir-los en l'executiu, ha explicat que manté el nomenament dels directius que hi havia fins ara per la seva "vàlua professional" i no per un criteri polític.

Ha explicat que ell va saber que seria alcalde en el moment del recompte dels vots per a la investidura, quan va constatar que superava els 21 regidors, i ha assegurat que abans no ho sabia: "Sabíem el que havien dit els comuns", no pas la decisió que adoptaria el PP, recalca.

Amb tot, ha defensat que és una investidura legítima perquè està basada en el sistema electoral vigent: "Ha tingut efecte sorpresa i de descontentament per part de la gent, que entenc perfectament. Entenc que hi hagi gent disgustada".

Ha reiterat que "la investidura s'ha fet a Barcelona" i que no s'han pres les decisions des de Madrid, en referència a una possible implicació del president del Govern central, Pedro Sánchez; del president del PP, Alberto Núñez Feijóo, i de la líder de Sumar, Yolanda Díaz.