Collboni subratlla que les administracions han de generar "confiança" a l'economia

Destaca les inversions del CZFB, el Port de Barcelona i Fira de Barcelona

BARCELONA, 16 des. (EUROPA PRESS) -

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha subratllat que les administracions han de generar "confiança" als diferents sectors de l'economia, tant per ser considerats interlocutors vàlids, com per fer possible la col·laboració públic-privada.

Ho ha dit aquest dilluns durant el lliurament dels Premis Foment del Treball, en un acte en el qual han participat el president de la Generalitat, Salvador Illa; el president del Parlament, Josep Rull; el delegat del Govern, Carlos Prieto, i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.

També han estat presents els consellers Alícia Romero i Miquel Sàmper, i la presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret, entre altres.

"La confiança és allò que les administracions hem de generar en el funcionament normal d'una societat, d'un estat, d'una ciutat, d'un país o d'un sistema econòmic", ha afegit.

ANDIC

Collboni ha iniciat el seu discurs mostrant les seves condolences per la mort del fundador de Mànec, Isak Andic, mort en un accident de muntanya dissabte passat: "Una persona que és un dels grans, no perquè estava al capdavant d'una gran empresa, sinó pels valors que representava".

Ha subratllat el compromís d'Andic amb la seva empresa i el seu projecte, així com "amb Catalunya i amb Barcelona", i que va estendre a temes com el medi ambient, l'avenç de la societat o la cultura.

L'alcalde ha assenyalat que aquest compromís amb la cultura també la tenen el president de Grupo Planeta, José Creuheras, i el president de Derby Hotels, Jordi Clos, que han rebut les Medalles d'Honor de Foment del Treball d'aquest any.

INVERSIONS

Collboni ha destacat les inversions que estan realitzant els "quatre grans motors de Barcelona": el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), el Port de Barcelona i Fira de Barcelona, així com l'Aeroport de Barcelona-El Prat, que ha assegurat que existeix el compromís per ampliar-ho.

"Aquestes inversions han de contribuir a generar aquesta confiança que ha de permetre tenir prosperitat compartida", ha afegit l'alcalde.