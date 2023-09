Collboni i Serret reiteren que estan a la disposició del Marroc amb ajuda humanitària

Ajuntament i Govern estan a l'espera que el Marroc "defineixi quina és l'ajuda" necessària



L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i la consellera d'Acció Exterior i Unió Europea de la Generalitat, Meritxell Serret, han reiterat aquest diumenge que els respectius serveis d'emergències i l'ajuda humanitària de l'Ajuntament i la Generalitat estan a la disposició del Marroc després del terratrèmol de dissabte.

Ho han dit en unes declaracions als periodistes després de participar en un minut de silenci a la plaça Sant Jaume de Barcelona en solidaritat amb el Marroc, en el qual també han assistit les conselleres Tània Verge i Gemma Ubasart, representants del Consell Municipal de l'Ajuntament i el president de la Fundació Ibn Battuta, Mohammed Chaib.

Collboni ha explicat que l'Ajuntament "des del minut zero ha activat els seus protocols d'ajuda, especialment sobre el terreny, a partir del cos de Bombers de Barcelona, que ja té experiència en l'àmbit de la cooperació i d'emergències d'aquest tipus".

Ha indicat que l'Ajuntament està en coordinació amb la Generalitat i el Govern central per articular els efectius que es requereixin, i que ara totes tres administracions estan a l'espera que "el govern del Marroc defineixi quina és l'ajuda que exactament necessita".

Ha concretat que l'Ajuntament està a la disposició d'enviar efectius d'ajuda humanitària i material sanitari, i ha traslladat la seva solidaritat a la comunitat marroquina a Catalunya i a Barcelona.

També ha destacat que Barcelona té "una llarga experiència i tradició en cooperació" tant en l'àmbit d'ajuda humanitària i d'emergències com en el de reconstrucció de zones i ciutats devastades per fenòmens naturals.

SERRET

Per la seva banda, Serret ha recordat que la Generalitat "ja des del primer moment" va posar a la disposició del Marroc els serveis d'emergències, atenció a les víctimes i ajuda humanitària, i que ara el que és important és fer arribar aportacions econòmiques als afectats.

Ha explicat que les ONG que actuen a la zona treballen per recaptar donacions per destinar diners a pal·liar les conseqüències del terratrèmol i per a "la recuperació de la normalitat i la reconstrucció que serà necessària en les pròximes setmanes i mesos".

Per la seva banda, Mohammed Chaib ha agraït la solidaritat de les administracions i ha dit que el que és important és enviar diners al Marroc per adquirir material bàsic per a les víctimes a través d'ONG i "entitats d'origen marroquí a Catalunya, a Espanya, que poden tenir un paper fonamental, que són les que coneixen realment el país" i permetran que les ajudes arribin.