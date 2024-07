Collboni i Salvadó (Port de Barcelona) inauguren la reforma del Moll Drassanes

Ha de servir com a continuació de les Rambles cap al Moll de Barcelona i el WTC



BARCELONA, 25 jul. (EUROPA PRESS) -

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i el president del Port de Barcelona, Lluís Salvadó, han inaugurat aquest dijous la reforma del Moll Drassanes, que passa a ser un espai públic pensat per passejar-hi.

També han assistit a l'acte els tinents d'alcalde Laia Bonet i Albert Batlle; el director general del Port, José Alberto Carbonell, i el director del Port Vell, David Pino, entre d'altres.

La reforma de l'espai ha suposat una inversió d'1,67 milions d'euros i permet incorporar 4.300 metres quadrats a l'espai públic, ja que fins ara era una de les terminals de ferris que el Port de Barcelona ha traslladat al Moll Adossat.

El nou espai ha de servir com a continuació de les Rambles cap al Moll Barcelona i el World Trade Center (WTC), i Collboni ha avançat que en el futur es preveu unir el Moll Drassanes amb el WTC per sobre del mar.

Salvadó ha qualificat els treballs de "complexos", ja que l'espai està situat just damunt la ronda Litoral i la llosa que cobreix la via s'ubica a entre 24 i 40 centímetres de profunditat, per la qual cosa s'han hagut de calcular els pesos i no s'han pogut plantar vegetals directament a terra --estan situats en testos grossos--.

"RECONNECTAR LA CIUTAT AL MAR"

Collboni ha subratllat que aquesta actuació forma part de l'estratègia de l'Ajuntament de "reconnectar la ciutat al mar", i ha explicat que la Copa Amèrica de vela ha servit per accelerar les inversions pendents.

L'alcalde ha assenyalat que els treballs han tingut el mateix objectiu que la reforma de les Rambles, fer l'espai "més humà, més caminable, més agradable".

Ha afegit que l'objectiu és que les Rambles "acabin al mar" i que es connectin de manera natural al front litoral de la ciutat, tant cap al WTC com cap a la Via Laietana.

Salvadó, per la seva banda, ha celebrat que aquesta inauguració tanca el cicle d'inversions realitzades per a la Copa Amèrica de vela, que ha suposat un desemborsament total de 136 milions en 23 projectes, la majoria impulsats pels concessionaris.

"Això serà menys moll, menys port i més ciutat", ha afegit el president de l'enclavament, que ha assenyalat que l'espai s'ha transformat en un espai obert per a la ciutadania.