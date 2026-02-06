Collboni i Riba destaquen l'educació en la construcció del projecte europeu

Acrediten com a "ambaixadors junior" del Parlament Europeu 144 estudiants de Barcelona
BARCELONA, 6 febr. (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i l'eurodiputada d'ERC, Diana Riba, han destacat el paper de l'educació en la construcció del projecte de la Unió Europea i en la defensa dels valors comunitaris.
Ho han dit aquest divendres durant el lliurament d'acreditacions com a "ambaixadors junior" del Parlament Europeu a 144 alumnes de 4 escoles de la ciutat: Escola del Treball, Jesuïtes Sarrià-Sant Ignasi, Col·legi Sant Gabriel i Escola Pia Nostra Senyora.
Collboni ha enaltit els valors de la UE en un context internacional en plena expansió de "discursos que l'única cosa que fan és fomentar l'odi al diferent", per la qual cosa ha fet una crida als estudiants a exercir de veritables activistes europeus.
"Tindreu la responsabilitat de formar part de la societat del futur, necessitem continuar pedalejant des d'una ciutat com Barcelona que sempre ha estat profundament europea", ha assenyalat l'alcalde.
En concret, ha demanat als alumnes defensar el diàleg amb la gent que pensa diferent, posant en valor el "comú denominador" que representen els valors de la Unió per construir, en les seves paraules, un món millor.
DIANA RIBA
Per la seva banda, Riba ha sostingut que "sense una educació al centre no pot existir una democràcia sòlida", especialment en temps difícils en els quals la polarització i els discursos autoritaris i reaccionaris carreguen contra Europa.
"Sabem que la UE no és perfecta, però sí sabem que és un projecte viu, en transformació, i no és un projecte llunyà, sinó que també es modela des de Barcelona", ha afirmat l'eurodiputada, que ha instat els joves a buscar un futur de llum enmig de les narratives que intenten sumir el món en la foscor, textualment.