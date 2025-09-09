Collboni reivindica la senyera com un "símbol d'unió" en una nova etapa política

L'alcalde presidirà aquest dijous amb Illa i Rull la hissada d'una gran senyera davant el Parlament
BARCELONA, 9 set. (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha reivindicat la senyera com un "símbol d'unió" en una nova etapa política de normalització i retrobament oberta a Catalunya l'últim any, segons ell.
"La bandera ha de ser el símbol de tothom. El símbol d'una Catalunya unida a la seva diversitat, unida per la seva voluntat de construir un país millor", ha sostingut en un article del diari 'Ara' recollit per Europa Press.
D'aquesta manera, l'alcalde ha defensat la proposta liderada pel president del Parlament, Josep Rull, i amb el suport del president de la Generalitat, Salvador Illa, d'hissar una gran senyera davant la cambra catalana, al parc de la Ciutadella.
La hissada de la bandera, que presidiran Illa, Rull i Collboni, s'emmarca en la celebració de la Diada de Catalunya que es commemora aquest dijous i que, segons l'alcalde, pretén "reafirmar i simbolitzar la capitalitat de Barcelona".
FUTUR
Collboni ha augurat que aquesta iniciativa "es convertirà en una nova tradició unitària de la Diada" i que, ha sostingut, ha de servir per reforçar el caràcter transversal i unitari dels símbols de Catalunya en el futur.
"Barcelona, orgullosa com a capital de Catalunya, vol contribuir amb determinació a la construcció d'un país que superi les divisions i miri al futur amb confiança i determinació", ha afegit l'alcalde.