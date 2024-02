Collboni reivindica que Barcelona "ha tornat per competir" en l'MWC 2024

Afirma que Barcelona és "on cal estar" per emprendre



BARCELONA, 25 febr. (EUROPA PRESS) -

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha reivindicat aquest diumenge que Barcelona "ha tornat per competir" en el Mobile World Congress (MWC) d'aquest any i ha defensat que la tecnologia estigui al servei de la societat.

Ho ha dit aquest diumenge durant el Mobile Lunch, en el qual també han participat el president de la Generalitat, Pere Aragonès; el ministre per la Transformació Digital i de la Funció Pública, José Luis Escrivá; el CEO de GSMA, John Hoffman, i el CEO de la Mobile World Capital Barcelona (MWCapital), Francesc Fajula.

La trobada ha estat organitzada per la MWCapital com a prèvia de l'MWC, que té lloc des de dilluns a dijous al recinte Gran Via de la Fira de Barcelona, i també hi han estat presents el conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat, Roger Torrent, i el director general de la Fira de Barcelona, Constantí Serrallonga.

Collboni ha donat la benvinguda als assistents a Barcelona, "el lloc on cal estar" per emprendre un projecte tecnològic i per fer créixer un negoci.

L'alcalde ha defensat que, en aquesta edició del congrés, Barcelona "ha tornat per competir" i per compartir amb el món una reflexió: que la tecnologia ha d'estar al servei de la societat i no a l'inrevés.

PROPÒSITS

Collboni ha subratllat que el principal propòsit de l'MWC és fer que Barcelona es converteixi en un autèntic "pol d'atracció" del talent d'empreses, la qual cosa considera que s'està aconseguint.

Per això, ha destacat que Barcelona és la ciutat amb la taxa d'atur més baixa d'Espanya (6%) i amb el creixement d'ocupació qualificada més alt.

També ha incidit en un altre dels seus objectius: que el "gran canvi" tecnològic estigui al servei de les persones, i ha considerat important que les legislacions en intel·ligència artificial protegeixin la creativitat.