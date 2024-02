Collboni reivindica que Barcelona "ha tornat per competir" en l'MWC 2024

BARCELONA, 25 febr. (EUROPA PRESS) -

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha reivindicat aquest diumenge que Barcelona "ha tornat per competir" en el Mobile World Congress (MWC) d'aquest any i ha defensat que la tecnologia estigui al servei de la societat.

Ho ha dit aquest diumenge durant el Mobile Lunch, en el qual també han participat el president de la Generalitat, Pere Aragonès; el ministre per a la Transformació Digital i de la Funció Pública, José Luis Escrivá; el CEO de GSMA, John Hoffman, i el CEO de la Mobile World Capital Barcelona (MWCapital), Francesc Fajula.

La trobada ha estat organitzada per la MWCapital com a prèvia de l'MWC, que té lloc entre aquest dilluns i dijous al recinte Gran Via de la Fira de Barcelona, i també hi han estat presents el conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat, Roger Torrent, i el director general de la Fira de Barcelona, Constantí Serrallonga.