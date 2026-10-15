Collboni recorda Companys i alerta de l'auge "dels hereus polítics" dels qui el van afusellar

BARCELONA 15 oct. (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha recordat l'expresident català Lluís Companys en el 86è aniversari del seu afusellament a mans del franquisme al fossat de Santa Eulàlia del castell de Montjuïc, i ha afirmat que veu amb preocupació l'emergència en els mapes polítics d'arreu del país dels "hereus polítics d'aquells" que el van afusellar i neguen la història.
Després de l'ofrena a la tomba de Companys al cementiri de Montjuïc de Barcelona aquest dijous, Collboni ha subratllat que aquest any és "especialment crític i especialment políticament sensible" pel discurs polític desacomplexat que, diu, el que fa és negar la història de Catalunya.
L'alcalde ha defensat el paper fonamental de la memòria democràtica "com a eina de combat polític", de veritat i de defensa de la democràcia; ha instat a reivindicar-la en contra dels que volen afeblir les llibertats i els drets, i ha celebrat que el Parlament comenci aquesta setmana el tram final per a l'aprovació de la llei de memòria de Catalunya.