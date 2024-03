Collboni reafirma el seu compromís amb l'estabilitat i "un marc jurídic administratiu estable"

Assegura que les dades econòmiques de la ciutat "són bones"



BARCELONA, 18 març (EUROPA PRESS) -

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha reafirmat el seu compromís amb l'estabilitat i "un marc jurídic administratiu estable".

Ha afegit que la seva voluntat és "generar la confiança que l'activitat econòmica necessita", en l'obertura aquest dilluns de la jornada 'Barcelona 2030 Sostenible i Global', organitzada per 'Expansión' al Caixaforum Macaya de Barcelona.

Collboni ha destacat l'aposta de l'Ajuntament per facilitar l'aterratge d'inversions, com l'anunciada dijous passat per AstraZeneca --que desemborsarà 1.300 milions, 500 més dels anunciats, fins al 2027--.

Ha celebrat que aquest projecte ha comptat amb el suport i l'acompanyament de totes les administracions i la feina feta "per desembussar projectes que feia massa anys que estaven aturats".

En aquest sentit, ha recordat el projecte Barcelona 2035, que preveu una inversió pública de més de 10.600 milions d'euros i la transformació de 5,5 milions de metres quadrats.

DADES ECONÒMIQUES

Collboni ha assegurat que les dades econòmiques de la ciutat "són bones", i ha posat d'exemple la taxa de desocupació del 6,1%, que ha dit que és la més baixa d'Espanya.

Ha assenyalat que més de la meitat dels llocs de feina creats a Barcelona el 2023 van ser del sector tecnològic i innovador, i que Barcelona va ser la primera ciutat en la creació d'aquesta mena d'ocupació a Espanya.

"Aquest és el resultat d'una aposta històrica que va fer la ciutat i que va donant els seus fruits", ha afegit l'alcalde.