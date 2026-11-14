Collboni (PSOE) adverteix que la "recepta" del PP i Vox en habitatge és la "barra lliure" i que "pugin els preus"

PAMPLONA 14 nov. (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha defensat aquest dissabte a Pamplona que les mesures d'habitatge que està adoptant el Govern de Pedro Sánchez "contenen els preus" i redueixen els desnonaments. Per contra, ha advertit que la "recepta" del PP i Vox en aquesta matèria és "la barra lliure, el mercat obert i que continuïn pujant els preus de l'habitatge".
Collboni ha participat en un acte de campanya del PSOE a la capital navarresa, en el qual ha estat acompanyat per la cap de llista al Congrés, Elma Saiz. També hi han estat presents, entre d'altres, la presidenta del Govern de Navarra i secretària general del PSN, María Chivite; la secretària d'Organització del partit, Esther Iso, o la portaveu socialista a l'Ajuntament de Pamplona, Marina Curiel.
En declaracions als mitjans, Collboni ha defensat que "la regulació funciona, que la Llei de l'Habitatge, quan s'aplica, conté els preus i que les mesures que ha adoptat el govern socialista liderat per Pedro Sánchez estan tenint com a conseqüència frenar les pujades de preus de lloguer a la ciutat de Barcelona". "Som l'única gran ciutat de l'Estat que l'està aplicant. En aquests moments, si a Barcelona no s'estigués aplicant la Llei de l'Habitatge i la contenció de rendes, els barcelonins i les barcelonines estarien pagant 400 euros més que fa dos anys", ha subratllat.
"Si en lloc de tenir un govern socialista presidit per Pedro Sánchez, haguéssim tingut un govern de Feijóo i Abascal, avui els barcelonins en lloc de pagar els 1.150 euros de mitjana que s'estan pagant estarien pagant 1.550 euros de mitjana de lloguer cada mes", ha recalcat.
"Aquesta és la diferència entre un govern que ha afrontat el principal problema que té el nostre país i que va omplir els carrers de tot Espanya demanant intervenció, demanant mesures que continguessin els preus i que hi hagi un foment directe des de les administracions públiques de la construcció d'habitatge protegit", ha destacat.
Collboni ha afirmat que "en el que portem de campanya, jo no he sentit el Partit Popular parlar de cap proposta que tingui a veure amb l'habitatge. Més aviat la seva recepta és la recepta de la barra lliure, del mercat obert i que continuïn pujant els preus de l'habitatge". "De l'única cosa que hem sentit parlar és d'un àtic, però no hem sentit parlar dels pisos que necessiten els joves per no ser expulsats de les ciutats, no hem sentit parlar de les persones vulnerables que, sense la cobertura dels decrets que s'han aplicat, avui serien al carrer sense cap mena de protecció", ha ressaltat.
En aquest sentit, ha indicat que a Barcelona, "des que va començar el debat i la perspectiva que es posessin en marxa els decrets que tenen a veure amb el cas Maricarmen, els desnonaments han baixat gairebé un 80%". "Això vol dir que hi ha moltes persones vulnerables que si haguessin estat expulsades de casa seva avui no tindrien on anar. I aquesta és també una conseqüència de les polítiques valentes i decidides del govern socialista i de Pedro Sánchez", ha manifestat.
Per això, ha destacat que "si hi ha mobilització, si tothom que pot votar vota, aquestes eleccions les guanyarà la democràcia i les guanyarem els progressistes".
Ha advertit que "no només ens juguem la involució en molts drets i llibertats, ens estem jugant les condicions materials de vida de molta gent que gràcies als governs socialistes han vist incrementar les seves pensions no contributives, la pensió mitjana, el salari mitjà".
Així, ha afirmat que votar el 29N "significa continuar amb aquests avenços i evitar" un possible govern del PP i Vox que "suposaria una reacció, una involució a tot el que ha avançat aquest país en els últims vuit anys".
Per la seva banda, Saiz ha destacat que "hem viscut una setmana en la qual hi ha hagut una majoria importantíssima ciutadana que ha sortit als carrers de tot el país per un clam social, per l'accés a un habitatge digne". Així mateix, ha recordat l'aprovació a la Comissió Permanent del Congrés dels Diputats dels decrets d'habitatge, amb el vot en contra, ha criticat, del PP i Vox. "Han votat en contra d'unes mesures que el 85% de la ciutadania demana i reclama", ha retret.
La candidata ha destacat que en comunitats com Navarra, "que compleixen la Llei de l'Habitatge", aquestes mesures "tenen efectes directes en la millora de l'accés a l'habitatge. De fet, el lloguer a Navarra no solament no ha pujat un 5%, sinó que s'han reduït els preus". Per això, ha subratllat que és "absolutament necessària la col·laboració entre totes les administracions per donar resposta a un dels principals desafiaments, que és l'accés a l'habitatge".
Elma Saiz ha insistit que aquestes mesures "tenen efectes positius quan es té un compromís polític per donar una resposta a la demanda ciutadana". Ha afirmat que les eleccions generals van de "política bona, que dona resposta als desafiaments" i, per això, ha cridat a "concentrar el vot progressista en el PSOE, perquè és la manera de seguir oferint a la ciutadania respostes" als seus problemes, entre ells, "l'accés a l'habitatge assequible".