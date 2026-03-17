Collboni, Prieto, Navarro i Sorigué (CZFB) col·loquen la primera pedra del nou DFactory

L'ampliació costa uns 50 milions i les noves empreses hi entraran a principis del 2027
BARCELONA, 17 març (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; el delegat del Govern central, Carlos Prieto; el president executiu del Consorci de la Zona Franca (CZFB), Pere Navarro, i la directora general, Blanca Sorigué, han col·locat aquest dimarts la primera pedra de l'ampliació del DFactory.
Quan el nou complex estigui completat sumarà uns 60.000 metres quadrats, després d'uns treballs que suposaran una inversió d'uns 50 milions d'euros, i estaran enllestits a finals d'any perquè les primeres empreses hi entrin a principis del 2027.
La voluntat és que hi entrin els hubs digitals de grans empreses, start-ups, que ja han començat a fabricar a gran escala i laboratoris de proves, a més d'una acadèmia per traslladar el coneixement de l'ecosistema.
JAUME COLLBONI
Collboni ha explicat que és "un dels projectes transformadors més importants" que té ara la capital catalana i que s'emmarca en el dret dels barcelonins a quedar-se a la seva ciutat.
Ha afirmat que aquest dret es basa en dos principis: més habitatge assequible i més espais econòmics que ofereixin oportunitats de treball.
L'alcalde ha subratllat que l'ampliació del DFactory Barcelona permetrà arribar als 1.500 llocs de treball directes i 5.000 d'indirectes, "i no qualsevol tipus de lloc de treball, sinó llocs de treball que generen valor per si mateixos".
CARLOS PRIETO
Prieto ha destacat la feina conjunta del CZFB amb les administracions per tirar endavant projectes amb "una visió de conjunt de l'ecosistema de la indústria 4.0".
Considera que aquest projecte suposa el lideratge barceloní en indústria 4.0, captació de talent, creativitat i idees, i que el DFactory és "tecnologia desenvolupada i aplicada que impacta en el dia a dia" de les persones.
Ha recordat que els terrenys d'aquesta ampliació estaven ocupats per Seat i que el complex mostra que "la indústria no s'acaba, es transforma".
PERE NAVARRO
Navarro ha explicat que l'ampliació té a veure amb "un model, no només de Barcelona i la seva àrea metropolitana, sinó de món i d'aliances públicoprivades".
Ha agraït el suport de les diferents administracions per dur a terme el projecte i ha assegurat que estan "construint una cosa que és única al món".
BLANCA SORIGUÉ
Sorigué ha defensat que Barcelona "tingui el primer districte 4.0 del món" i ha qualificat d'espectacular el seu impacte en la innovació i el talent.
Ha concretat que el complex inclourà un edifici conegut com El Cub, que centrarà "l'activitat cultural, social, econòmica i empresarial".