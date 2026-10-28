Publicat 28/10/2026 12:17

Collboni posa l'Ajuntament de Barcelona a disposició de les zones afectades per l'accident a Urda (Toledo)

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni
David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 28 oct. (EUROPA PRESS) -

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha posat l'ajuntament de la capital catalana a disposició dels ajuntaments i territoris afectats per l'accident ferroviari a Urda (Toledo) d'aquest dimecres i ha enviat el seu suport i consol a les famílies de les víctimes.

"Consternats per l'accident ferroviari a Toledo. Estem en permanent contacte i pendents de les actualitzacions oficials", ha exposat en una publicació a Instagram recollida per Europa Press.

L'Ajuntament de Barcelona ha suspès tota l'agenda política prevista a causa de l'accident.

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