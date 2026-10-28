Collboni posa l'Ajuntament de Barcelona a disposició de les zones afectades per l'accident a Urda (Toledo)

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 28 oct. (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha posat l'ajuntament de la capital catalana a disposició dels ajuntaments i territoris afectats per l'accident ferroviari a Urda (Toledo) d'aquest dimecres i ha enviat el seu suport i consol a les famílies de les víctimes.
"Consternats per l'accident ferroviari a Toledo. Estem en permanent contacte i pendents de les actualitzacions oficials", ha exposat en una publicació a Instagram recollida per Europa Press.
L'Ajuntament de Barcelona ha suspès tota l'agenda política prevista a causa de l'accident.