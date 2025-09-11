Collboni lamenta que hi ha "hostilitat" a l'ús del català, que veu com a llengua d'unió

BARCELONA 11 set. (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha lamentat que a Catalunya se sofreix "incomprensió i, de vegades, hostilitat" per l'ús del català, que ell veu com a llengua d'unió i de futur.
Ho ha dit en una declaració als mitjans després de la tradicional ofrena floral de la corporació municipal al monument de Rafael Casanova, on ha defensat l'ús social i també a l'escola del català.
També ha reivindicat el paper de Barcelona com a capital de Catalunya: "Aquesta capitalitat del país té, sobretot, un vessant cultural d'identitat, però també econòmica, és el que fa fort a la nació i al conjunt del poble de Catalunya.