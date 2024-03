Collboni inaugura el 15 Congrés del PSC: "Serà recordat com el de la victòria"

Afirma que Barcelona "necessita" a Illa com a president de la Generalitat



BARCELONA, 15 març (EUROPA PRESS) -

L'alcalde de Barcelona i viceprimer secretari de l'Àrea Política Municipal del PSC, Jaume Collboni, ha estat l'encarregat d'inaugurar aquest divendres el 15 Congrés del partit, que s'allargarà fins al diumenge, i del que ha assegurat que "serà recordat com el Congrés de la victòria", després de l'avançament electoral a Catalunya pel 12 de maig.

"La gent espera molt d'aquest Congrés. Són milions les persones que esperen que aquest Congrés torni a posar al PSC al capdavant del lideratge del nostre país", ha expressat en la inauguració, a la que també participa l'expresident del Govern espanyol José Luis Rodríguez Zapatero; el primer secretari del PSC, Salvador Illa, i l'eurodiputada Iratxe García.

"Som l'ànima de la unitat civil a favor de la gent. Som l'ambició a favor d'una Catalunya millor. Per això, aquest Congrés ha de reforçar el projecte federal que defensem: de la unió a la diversitat", ha afirmat.

"PERÍODE DE VICTÒRIES ELECTORALS"

Coincidint amb la mateixa setmana en la qual el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha convocat eleccions anticipades, Collboni ha destacat la importància que el PSC "pugui obrir una nova etapa a Catalunya i superar els anys del procés".

"Gràcies, Salvador, per fer possible que Catalunya estigui passant d'un període fosc, que no ha estat bé ni per a la convivència, ni per a l'economia dels catalans", ha afegit.

Després de les eleccions municipals del 28 de maig i les generals del 23 de juliol, l'any passat, ha constatat un "període de victòries electorals" socialistes, davant de les quals ha agraït als seus companys haver mantingut la unitat i la cohesió del partit.

CATALUNYA "MEREIX" A ILLA

Ha defensat que Barcelona, la qual lidera des de juny, "ha obert una nova etapa per retrobar-se com a capital de Catalunya, per tornar a ser una ciutat oberta, dinàmica, emprenedora", i ha afirmat que necessita que la Generalitat estigui liderada per Illa.

Li ha agraït "haver portat al partit al lloc que li correspon" i haver recuperat l'orgull dels socialistes, ha dit, encarnant el millor de la seva tradició.

"En aquest Congrés, companys, demostrarem que estem preparats. Que estem preparats per governar Catalunya, per tenir el president que Catalunya mereix i necessita: Salvador Illa", ha recalcat.

El Consell Nacional del PSC, convocat aquest divendres de manera extraordinària a les 16 hores, ha aprovat per unanimitat modificar l'ordre del dia del Congrés per escollir Illa com a candidat a la Generalitat a les eleccions catalanes aquest dissabte a les 13 hores, posterior a la seva ratificació com a primer secretari.

ASSISTENTS

Entre els assistents a l'obertura del 15 Congrés del PSC estaven el delegat del Govern a Catalunya, Carlos Prieto; l'alcaldessa de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Núria Marín; l'expresidenta del Congrés, Meritxell Batet; l'expresident de la Generalitat, José Montilla; l'expresident de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, i els exministres Leire Pajín, Miquel Iceta i Raquel Sánchez, entre altres.

També han acudit el secretari general d'UGT de Catalunya, Camil Ros; el membre de CC.OO. de Catalunya Jordi Ribó; el coordinador d'Unió de Pagesos, Joan Caball; el secretari general de Cecot, Oriol Alba; el membre de Foment del Treball Bernat Maimi, i el secretari general del PP de Barcelona i alcalde de Pontons (Barcelona), Josep Tutusaus, entre altres.