Collboni exigeix normes europees en vista de l'"amenaça real" de les plataformes per al comerç local

Institucions i sector posicionen Barcelona per ser la Capital Europea del Comerç de Proximitat el 2024



BARCELONA, 15 des. (EUROPA PRESS) -

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha exigit a les institucions europees una regulació perquè les ciutats puguin establir el seu propi model comercial davant l'economia de plataformes, que considera una "amenaça real" per al comerç local.

Ha defensat un marc legal "propici a igualar la competència" entre els dos sistemes, durant la seva intervenció en la jornada 'Revitalitzant el sector retail' celebrada aquest divendres a Barcelona, organitzada per la Comissió Europea, el Govern central, la Cambra de Comerç d'Espanya i la de Barcelona.

Collboni ha lamentat que, sense la normativa que reclama, els tribunals dictaminen en contra de les iniciatives locals per fer front a les plataformes, arran de la qual cosa ha assegurat que l'Ajuntament continuarà la batalla judicial "en cada recurs" que els interposin.

L'Autoritat Catalana de la Competència (ACCO) va impugnar aquest desembre la taxa al repartiment a domicili dels productes comprats per internet de Barcelona --coneguda com 'taxa Amazon'-- en considerar que "discrimina injustificadament entre competidors".

També han intervingut en la jornada la secretaria d'Estat de Comerç, Xiana Margarida Méndez Bértolo; el director general adjunt de Mercat Interior de la Comissió Europea, Hubert Gambs; la diputada en el Parlamento Europeu Dolors Montserrat; i els presidents de la Cambra de Comerç d'Espanya i de la de Barcelona, José Luis Bonet i Josep Santacreu, respectivament.

CAPITALITAT EUROPEA DEL COMERÇ DE PROXIMITAT

Els ponents han destacat l'establiment d'una Capitalitat Europea del Comerç de Proximitat, rotatòria anualment, la primera edició de la qual serà el 2024, i han posicionat Barcelona per ostentar-la.

Collboni ha defensat que darrere d'aquest reconeixement hi hagi "una actitud bel·ligerant en defensa de la petita economia".

Montserrat ha explicat que és una iniciativa promoguda des de Barcelona Comerç i ha expressat el seu compromís perquè la capital catalana sigui la que ostenti el 2024.

Ha erigit el comerç local en "l'essència del model de vida d'Europa" i ha dit que és seguretat per als barris, llum per als carrers i economia per a les famílies.

BÉRTOLO

Bértolo ha assegurat que el 'retail' està "en bona disposició d'afrontar els reptes, que no són pocs", entre els quals ha destacat la sostenibilitat i la digitalització, i ha apostat perquè comptin amb la col·laboració de les administracions.

Ha valorat que el 2023 "ha guanyat molt de dinamisme" i ha subratllat la seva aportació en el creixement econòmic d'Espanya i en la creació d'ocupació.

GAMBS, BONET I SANTACREU

Per Gambs, el 'retail' és "un element crucial de cohesió" a nivell territorial, qui al seu judici mereix consideracions específiques per realitzar de manera justa les transicions plantejades.

El president de la Cambra de Comerç d'Espanya, José Luis Bonet, ha apostat per acompanyar les pimes en els reptes, ja que segons ell tenen menys recursos que les grans empreses per afrontar els mateixos reptes.

El president de la Cambra de Comerç de Barcelona, Josep Santacreu, ha emfatitzat la "capacitat" de la capital catalana per avançar en digitalització, agenda climàtica i cohesió social.