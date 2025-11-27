Collboni encapçala la comitiva barcelonina en la FIL de Guadalajara

BARCELONA 27 nov. (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, encapçala la delegació de Barcelona com a ciutat convidada en la 39a Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), que arrenca aquest dijous i s'allargarà fins al 7 de desembre.
En la inauguració de cinc exposicions als dos principals centres d'art de la ciutat, el Museo Cabañas i el MUSA, s'estrenarà divendres part del programa d'activitats de la ciutat en la FIL, dissenyat per la seva comissària, la periodista Anna Guitart, amb la presència de 68 autors i l'homenatge a figures "clau" en la tradició literària catalana com Eduardo Mendoza, Javier Cercas o Carme Riera, informen en un comunicat.
La programació dissenyada a Barcelona s'estén per les diferents branques de la fira: la literària, principalment, però també les dedicades al pensament, la ciència i els infants, a més d'altres manifestacions culturals en forma de concerts, arts escèniques, cinema i també la gastronomia.
S'ha reservat un espai "privilegiat" a la ciutat convidada, un pavelló de gairebé 1.200 metres quadrats al costat de l'entrada de la fira i que inaugurarà oficialment Collboni en una cerimònia el dissabte 29, l'endemà que Eduardo Mendoza pronunciï la conferència inaugural del Salón Literario.
El consistori apunta que es produiran relacions institucionals i de promoció econòmica tant a Guadalajara com a Ciutat de Mèxic, en què se signarà un acord de cooperació amb Guadalajara que inclou l'organització d'activitats com tallers, laboratoris o taules de treball i altres accions amb empreses o amb el sector científic i universitari amb l'objectiu de fomentar l'intercanvi de coneixement, el comerç i el desenvolupament empresarial.
DISSENY DE LA IMATGE
Expliquen que és una "excepció" que sigui la convidada d'honor qui dissenyi la imatge que representa tota la fira, un encàrrec que ha recaigut sobre els barcelonins Bakoom Studio, autors del planter de flors i llibres que s'obren i es tanquen, amb el lema 'Vindran les flors', extret d'un conte de Mercè Rodoreda.
A més de Collboni, també hi seran presents el regidor de Cultura i Indústries Creatives de l'Ajuntament de Barcelona, Xavier Marcé; la tinent d'alcaldia de Drets Socials, Promoció Econòmica, Treball, Feminismes i Memòria democràtica, Raquel Gil, i el president del grup municipal a Barcelona de Junts per Catalunya, Jordi Martí Galbis.