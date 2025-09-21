Collboni emprèn dilluns el Districte 11 per Palestina i agraeix a Sánchez la postura sobre Gaza

L'alcaldessa Badia demana plantar cara a l'"aliança entre la dreta i la ultradreta"
GAVÀ (BARCELONA), 21 (EUROPA PRESS)
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, s'ha mostrat orgullós aquest diumenge de la postura del presidente del Govern espanyol, Pedro Sánchez, sobre Gaza i ha dit que, en aquesta mateixa direcció, l'Ajuntament engegarà dilluns l'anunciat 'Districte 11' simbòlicament dedicat a les ciutats palestines i que consistirà a preparar una reconstrucció de Gaza.
Ho ha dit aquest diumenge a la Festa de la Rosa que el PSC celebra anualment a Gavà (Barcelona), davant de Sánchez; el president de la Generalitat, Salvador Illa; el ministre Jordi Hereu; l'alcaldessa de la ciutat, Gemma Badia, i la presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret, entre altres dirigents.
El Districte consistirà a posar en marxa "el millor talent que té Barcelona i Catalunya, els millors metges, els millors professors, els millors enginyers, els millors arquitectes" per ajudar els palestins a reconstruir-se després del conflicte.
COM PASQUAL MARAGALL
Ha recordat que aquest projecte segueix l'exemple de l'exalcalde Pasqual Maragall amb el seu Districte dedicat a Sarajevo el 1995 durant la guerra de Iugoslàvia.
Com va informar l'Ajuntament, ara l'objectiu és posar a disposició de les ciutats palestines tècnics municipals que col·laborin de forma estable en projectes d'urbanisme, salut i educació, entre altres, partint amb un pressupost d'1 milió d'euros distribuïts en 3 línies: diagnòstic, reconstrucció i desplegament de projectes, en col·laboració amb els organismes desplegats en el terreny.
QUE EL MÓN REACCIONI COM ESPANYA
Collboni ha dit que els socialistes representen valors i ha destacat que aquest diumenge és el Dia Mundial de la Pau, per la qual cosa ha demanat "la fi del genocidi" a Gaza i que la comunitat internacional hi reaccioni com Espanya.
Ha assegurat que Barcelona és una de les ciutats que reacciona davant de la manca de Drets Humans a diversos punts del món, solidaritzant-se, per exemple, amb alcaldes empresonats a Turquia i amb les localitats palestines.
LA UE HA DE CONTRIBUIR A L'HABITATGE
Ha dit que els socialistes són "una força política que treballa per a les majories" pensant en necessitats de la gent, com l'accés a l'habitatge i el dret a viure al propi barri sense sentir-se expulsats per la llei del més fort i del més ric, ha dit.
"Per això cal canviar les lleis" i les regles del joc, com posar fre i fins i tot baixar dels preus de lloguers, i ha constatat que Barcelona està aconseguint resultats amb decisions que ha qualificat de valentes, prohibint pisos turístics i afavorint pisos perquè la gent hi visqui.
"També caldrà pressionar perquè la UE prengui nota" que és imprescindible que articuli la construcció d'habitatge social des dels ajuntaments, cosa que implica recursos que han de sortir d'Europa.
En el seu discurs, Collboni ha elogiat el Govern de Salvador Illa a la Generalitat, perquè Catalunya anava abans "retardada".
GEMMA BADIA
Gemma Badia ha avisat que la política està vivint "l'ofensiva més agressiva i descarnada de la democràcia a Espanya, una onada de falsedats, insults i deslleialtats sense precedents, una aliança entre la dreta i la ultradreta, de vegades vetllada, altres vegades explícita", i ha criticat que aquesta aliança persegueix l'anihilació de l'adversari polític.
"No podem permetre que se surtin amb la seva", ha subratllat l'alcaldessa de Gavà, que ha sostingut que aquest no és l'estil dels socialistes, sinó que aposten pels arguments enfront dels insults, cohesió enfront de divisió i fets tangibles enlloc de soroll, textualment.
També ha destacat que a Catalunya s'ha obert una nova etapa amb el Govern del PSC, "centrada en les persones i no en blocs estèrils", i ha destacat que gràcies a l'Executiu de Salvador Illa els ajuntaments poden dir que hi ha algú a l'altre costat i que fa política útil.