Collboni: "Els ajuntaments socialistes serem el millor antídot contra la ultradreta"

BARCELONA, 1 jul. (EUROPA PRESS) -

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha assegurat que la defensa de la democràcia comença als carrers i que els ajuntaments socialistes tenen el deure protegir els valors de la convivència durant la campanya del 23-J: "Els ajuntaments socialistes serem el millor antídot contra la ultradreta".

Ho ha dit aquest dissabte en la Trobada Municipalista del PSC al Palau de Congressos de Barcelona, en el qual també ha intervingut la presidenta del Congrés i número u de la candidatura dels socialistes per Barcelona, Meritxell Batet, i el líder del PSC a Catalunya, Salvador Illa.

"Qui estarà al capdavant d'aquesta lluita contra la ultradreta preservant els valors de la democràcia serà la capital de l'Espanya progressista, que és Barcelona, per defensar la Catalunya i l'Espanya dels drets", ha afegit.

Ha contrastat les mesures impulsades des que va assumir l'Alcaldia amb les polítiques de PP i Vox després de les municipals: "Què és el primer que fa la dreta i la ultradreta quan arriba a algunes alcaldies a Espanya? Prohibir la bandera LGTBI, carregar-se les regidories d'igualtat, retallar drets i apujar-se el sou".

I ha recordat que el seu govern ha signat "el decret de zona tensionada als 73 barris de Barcelona perquè sigui la primera ciutat a aplicar la llei d'habitatge", i s'ha reunit amb entitats socials per crear una regidoria per garantir la prosperitat dels barris de la ciutat.

ELOGIS A SÁNCHEZ, ILLA I BATET

Per Collboni, a Europa "estan encantats que Espanya i Pedro Sánchez hagin assumit la Presidència de la Unió Europea (UE)", i s'ha referit textualment a Salvador Illa com el pròxim president de la Generalitat que està fent més per Catalunya que l'actual president de la Generalitat.

També ha erigit Batet com a exemple de coherència, honradesa i altura institucional: "Això és una presidenta. No com altres presidentes, que van creure que el Parlament era d'ella o d'ells, malgrat ser, a més, condemnats per la justícia".

ILLA: EL 23-J, "O SÁNCHEZ O FEIJÓO"

Illa ha assenyalat que les eleccions del 23-J són històriques perquè només hi ha dues opcions, "o Sánchez o Feijóo: Sánchez és avançar, Feijóo és retrocedir", i ha cridat a concentrar el vot en Sánchez per construir la millor Espanya, ha dit textualment.

Per ell, el model de Sánchez proposa avançar, treballar amb els ajuntaments, combatre la violència de gènere i imposar línies vermelles, mentre que el model de Núñez Feijóo implicaria derogacions, bloquejos i "el que convingui i quan convingui" per governar.

Ha aplaudit Sánchez per iniciar la Presidència d'Espanya de la UE aquest dissabte a Kíiv (Ucraïna), que per Illa suposa "un missatge de solidaritat", compromís i esperança, i ha elogiat la tasca en aquest àmbit per part de l'alt representant per a Afers Exteriors de la Unió Europea, Josep Borrell.