Collboni demana unitat als catalanistes i demòcrates davant l'"onada reaccionària" i l'oblit

BARCELONA 15 oct. (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha demanat la unitat del catalanisme polític i dels demòcrates davant l'"onada reaccionària" que representen, a parer seu, els extremistes i la ultradreta, per defensar les llibertats democràtiques i la memòria democràtica perquè no s'oblidi el que va significar la dictadura franquista.
Ho ha dit durant l'ofrena a la tomba de l'expresident Lluís Companys al cementiri de Montjuïc, en el 85è aniversari del seu afusellament, on ha defensat la necessitat de recordar i fer arribar als joves especialment la importància de viure en llibertat: "Aquesta actitud de reivindicació, de memòria, de reparació, ha de formar part d'aquest combat".
Ha recordat que la commemoració de l'assassinat de Companys coincideix amb el 50è aniversari de la mort del dictador Francisco Franco, i ha dit que l'homenatge al president català també és en record "als milers i milers d'homes i dones immolats en defensa de les llibertats".