Collboni demana als partits no pensar en "interessos partidistes" amb els decrets d'habitatge

Alberto Paredes - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 29 set. (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha defensat els decrets d'habitatge aprovats pel Govern central aquest dimarts en el Consell de Ministres i que divendres es votaran al Congrés, i ha demanat als partits "que pensin en la gent i no en els seus interessos partidistes".
Ho ha dit en un vídeo que ha compartit a Instagram recollit per Europa Press, en el qual ha destacat la "importància fonamental" dels decrets per frenar desnonaments a Barcelona de les persones més vulnerables.
També per evitar que els "fons especulatius continuïn comprant edificis que expulsen la gent de casa seva", per la qual cosa ha avisat que aquest divendres els grups amb representació a la cambra baixa tenen l'última paraula.